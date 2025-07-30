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Умар Нурмагомедов поднялся в рейтинге UFC после победы Петра Яна

Умар Нурмагомедов поднялся в рейтинге UFC после победы Петра Яна
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Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

Примечательно, что бывший претендент на титул в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов поднялся на первую строчку после победы соотечественника Петра Яна, позиция которого в рейтинге не изменилась.

Чемпион – Мераб Двалишвили (Грузия)
1. Шон О’Мэлли (США).
1. Умар Нурмагомедов (Россия).
3. Петр Ян (Россия).
4. Кори Сэндхаген (США).
5. Сонг Ядонг (Китай).
6. Дейвисон Фигейреду (Бразилия).
7. Марлон Вера (Эквадор).
8. Марио Баутиста (США).
9. Роб Фонт (США).
10. Айман Захаби (Канада).

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