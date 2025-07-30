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«Он сделал это, чтобы его зауважали». Британский тренер разобрал победу Усика над Дюбуа

«Он сделал это, чтобы его зауважали». Британский тренер разобрал победу Усика над Дюбуа
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Известный британский тренер Адам Бут прокомментировал победу украинца Александра Усика в реванше с британцем Даниэлем Дюбуа.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 19 на 20 июля в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Усика нокаутом в пятом раунде.

«Усик показал то, чего не показывал ранее. Как по мне, он понимал, что Даниэль будет намного агрессивнее, и поэтому решил встретить его огнём. И он сделал это, он бил, был агрессивней, чем раньше. Вы могли это видеть. Он ответил Дюбуа тем же, чтобы его зауважали», — приводит слова Бута издание The Ring.

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