«Один из тех, кто однажды войдёт в Зал славы». Дю Плесси — о Топурии

31-летний чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси лестно высказался в адрес 28-летнего непобеждённого обладателя титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии.

«С Илией мы познакомились, когда нам предстояло дебютировать в лиге. Буквально делили одну раздевалку перед поединками. Он один из тех, кто однажды войдёт в Зал славы UFC.

Я очень высоко оцениваю его, как разностороннего бойца. Очевидно, из-за того, что он нокаутировал трёх легенд ММА подряд. Очень рад за него. Как мне кажется, Илия один из лучших, если не самый лучший, боец в ростере UFC в данный момент», — приводит слова дю Плесси аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).