Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Один из тех, кто однажды войдёт в Зал славы». Дю Плесси — о Топурии

«Один из тех, кто однажды войдёт в Зал славы». Дю Плесси — о Топурии
Комментарии

31-летний чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси лестно высказался в адрес 28-летнего непобеждённого обладателя титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии.

«С Илией мы познакомились, когда нам предстояло дебютировать в лиге. Буквально делили одну раздевалку перед поединками. Он один из тех, кто однажды войдёт в Зал славы UFC.

Я очень высоко оцениваю его, как разностороннего бойца. Очевидно, из-за того, что он нокаутировал трёх легенд ММА подряд. Очень рад за него. Как мне кажется, Илия один из лучших, если не самый лучший, боец в ростере UFC в данный момент», — приводит слова дю Плесси аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Материалы по теме
Гилберт Бёрнс дал прогноз на бой дю Плесси — Чимаев
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android