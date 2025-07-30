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«Он зверь, один из лучших в полулёгком весе в мире». Хабиб — о своём одноклубнике

«Он зверь, один из лучших в полулёгком весе в мире». Хабиб — о своём одноклубнике
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36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался в адрес одноклубника, а также чемпиона Гран-при PFL в полулёгком весе (до 66 кг) соотечественника Мовлида Хайбулаева.

«Мовлид — зверь. Когда он оказывается в клетке, то показывает впечатляющее выступление. Он умеет бороться, работать в стойке, у него сумасшедшие летящие колени. Он очень, очень опасен. Кроме того, Мовлид непобеждённый. И на сегодняшний день я считаю, что он один из лучших в своей категории во всём мире», — сказал Нурмагомедов в интервью пресс-службе PFL.

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