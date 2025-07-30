Дю Плесси: Аспиналл — это новое поколение тяжей. Том станет великим чемпионом

31-летний чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси лестно высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе англичанина Тома Аспиналла.

«Том — это новое поколение тяжей. Он двигается как средневес — лёгок на ногах, умеет бороться, работать в стойке, имеет навыки в грэпплинге. Аспиналл станет великим чемпионом, и надолго», — приводит слова дю Плесси аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.