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Дастин Порье исключён из ростера UFC

Дастин Порье исключён из ростера UFC
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36-летний бывший обладатель временного титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Дастин Порье исключён из ростера сильнейшей организации мира. На это обратил внимание аккаунт UFC Roster Tracker в социальной сети X (ранее Twitter), который следит за изменениями в ростере лиги.

Напомним, Бриллиант объявил о завершении профессиональной карьеры бойца смешанных единоборств после того, как проиграл единогласным решением судей третий поединок соотечественнику Максу Холлоуэю на турнире UFC 318, который состоялся 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). На кону боя стоял титул BMF.

В североамериканскую лигу Порье пришёл в 2010 году. За это время Дастин победил в 22 боях, уступил в девяти встречах, а один поединок был признан несостоявшимся.

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