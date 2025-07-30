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Арман Царукян ответил, кто победил бы — пиковый Макгрегор или праймовый Топурия

Арман Царукян ответил, кто победил бы — пиковый Макгрегор или праймовый Топурия
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян ответил, кто победил бы в потенциальном поединке между пиковым ирландцем Конором Макгрегором и праймовым испано-грузином Илией Топурией.

«Я думаю, что пиковый Макгрегор победил бы. За счёт своей чувствительности, за счёт своей дистанции. Он не пропускал удары вообще на своём пике, он не давал попадать по себе», — сказал Царукян на пресс-конференции шоу Global Reality.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

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