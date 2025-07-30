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Инсайдер: Джервонта Дэвис планирует завершить карьеру в боксе

Инсайдер: Джервонта Дэвис планирует завершить карьеру в боксе
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Боксёрский агент, инсайдер и консультант Рик Глейзер сообщил, что 30-летний непобеждённый чемпион мира по версии WBA-super в лёгком весе американец Джервонта Дэвис планирует завершить карьеру в качестве профессионального боксёра.

«Согласно информации от весьма надёжных источников, один из лучших боксёров Балтимора собирается завершить карьеру. Джервонта Дэвис больше не будет выступать.

Он сообщил об этом своим близким. Говорят, что он просто устал от бокса и решил уйти. По крайней мере до тех пор, пока деньги не закончатся», — написал Глейзер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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