Арман Царукян назвал бойца, с которым хотел бы подраться в следующем бою. Это не Хукер

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян заявил о желании провести следующий поединок с бывшим временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гэтжи.

«Конечно, мне хотелось бы подраться с Исламом Махачевым, если бы я мог выбирать. Но сейчас хочу сразиться с Джастином Гэтжи.

Он только что победил Физиева, который был на 11-м или 12-м месте. Хотя тот, выйдя на коротком уведомлении, чуть не выиграл бой решением судей. Поэтому сейчас Джастин не заслуживает титульника, 100%. А до этого Гэтжи уступил Максу Холлоуэю. Будет несправедливо, если он станет следующим претендентом, прежде чем не заслужит этого права», — приводит слова Царукяна портал Bloody Elbow.