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Леннокс Льюис отреагировал на обвинения в намеренном уклонении от реванша с Кличко

Леннокс Льюис отреагировал на обвинения в намеренном уклонении от реванша с Кличко
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис отреагировал на обвинения со стороны фанатов в том, что он намеренно уклонился от реванша с украинцем Виталием Кличко, поскольку боялся проиграть ему.

«Хочу кое-что прояснить. Всегда предполагалось, что именно с Виталием я проведу последний бой в карьере. Но всё получилось немного раньше. Я принял бой за 10 дней до выхода в ринг. Ни один чемпион ранее не принимал бой с претендентом №1 на таком коротком уведомлении.

Уже тогда с нетерпением ждал момента, когда смогу создать семью и жить без каких-либо тренировочных лагерей. Я серьёзно рассматривал возможность реванша с ним, но в конце концов решил придерживаться первоначального плана. Виталий сам по себе стал великим чемпионом», — написал Льюис на своей странице в X (ранее Twitter).

Напомним, первый бой между Ленноксом и Виталием состоялся 21 июня 2003 года. Украинец вышел на бой на коротком уведомлении, поскольку изначальный соперник Льюиса — Кирк Джонсон — получил травму и был вынужден сняться с боя. В результате бой завершился победой Льюиса техническим нокаутом в шестом раунде (остановка врача).

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