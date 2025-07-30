«Боксёрская тренировка». Бивол посетил Пизанскую башню в Италии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол посетил всемирно известную достопримечательность — Пизанскую башню, которая находится в городе Пиза (Италия).

«Боксёрская тренировка», — подписал Бивол фотографию, опубликовав её на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Бивола

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.