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«Из России с любовью». Джон Джонс посетил Красную площадь и увиделся с сотрудниками ОМОНа

«Из России с любовью». Джон Джонс посетил Красную площадь и увиделся с сотрудниками ОМОНа
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38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категории американец Джон Джонс поделился кадрами своего визита в Москву, куда он прилетал на турнир организации IBA Bare Knuckle, который прошёл 26 июля.

«Из России с любовью», — подписал Джонс фотографии, опубликовав их на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Джонса

Фото: Из личного архива Джонса

Американский атлет выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

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