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Де Риддер: к бою с Хамзатом проще подготовиться, чем к Дрикусу. Просто приглашу чеченцев

Де Риддер: к бою с Хамзатом проще подготовиться, чем к Дрикусу. Просто приглашу чеченцев
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Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе нидерландец Ренье де Риддер объяснил, почему считает, что к поединку против непобеждённого бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева ему было бы готовиться легче, чем к бою против чемпиона UFC в категории до 84 кг южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«К поединку против Хамзата проще подготовиться [чем к бою с дю Плесси]. Но я не имею в виду, что с ним легко драться. Просто его стиль более типичный. Могу пригласить пару дагестанцев или чеченцев, чей борцовский стиль похож на борьбу Хамзата. Его бокс довольно чистый. Да, он не такой зрелищный [как у прочих], но не так необычен, как у Дрикуса. К дю Плесси сложнее готовиться. В любом случае хочу провести бой с обоими парнями в ближайшие шесть или девять месяцев», — приводит слова де Риддера портал MMA Mania.

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