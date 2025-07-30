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Легендарный октагон-анонсер Брюс Баффер сообщил, сколько ещё планирует работать в UFC

Легендарный октагон-анонсер Брюс Баффер сообщил, сколько ещё планирует работать в UFC
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Легендарный октагон-анонсер Брюс Баффер рассказал, сколько ещё планирует работать в данном амплуа в промоушене UFC.

«Я планирую работать на UFC 400, это моя цель. Думаю, у меня есть ещё лет восемь. Вот мой план», — приводит слова Баффера аккаунт Home of Fight в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Баффер присоединился в качестве октагон-анонсера к UFC в 1996 году. С тех пор он бессменно объявлял поединки, проходившие под эгидой североамериканского промоушена.

В данный момент Брюсу уже 68 лет. Он имеет чёрный пояс по тансудо и зелёный по дзюдо. Баффер является профессиональным игроком в покер.

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