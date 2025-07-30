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В команде Джервонты Дэвиса прокомментировали слухи о том, что тот хочет уйти из бокса

В команде Джервонты Дэвиса прокомментировали слухи о том, что тот хочет уйти из бокса
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Кенни Эллис, являющийся тренером 30-летнего непобеждённого чемпиона мира по версии WBA-super в лёгком весе американца Джервонты Дэвиса, опроверг слухи о том, что его подопечный планирует завершить карьеру в качестве профессионального боксёра.

«Как обычно, фейковые новости», — написал Эллис на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Джервонта дебютировал на профессиональном уровне в феврале 2013 года. У американского боксёра 30 побед, из которых 28 были одержаны досрочно, нет ни одного поражения, а один бой был признан ничьей. Имеет прозвище Танк. Дэвис дерётся в правосторонней стойке.

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