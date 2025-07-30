Видео: Хамзат Чимаев играет в футбол

31-летний топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в категории до 84 кг, чеченец Хамзат Чимаев показал свои навыки в футболе.

Напомним, следующий поединок Борз проведёт против действующего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Их встреча станет главным событием турнира UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.