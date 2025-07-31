«Я в форме!» Конор Макгрегор заявил, что вернулся в пул тестирования бойцов UFC на допинг

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор сообщил, что вернулся в пул тестирования бойцов североамериканской лиги на допинг и запрещённые вещества.

«Я сдал свой первый анализ крови – именно поэтому у меня пластырь на плече. Я в восторге! Я в форме!» – подписал Макгрегор фотографии, на которых изображено, как он сдаёт анализы в присутствии сотрудников антидопингового агентства, опубликовав их на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Макгрегора

Фото: Из личного архива Макгрегора

Фото: Из личного архива Макгрегора

Исходя из этого, можно утверждать, что в скором времени Печально известный может провести первый за четыре года поединок в лиге.

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.