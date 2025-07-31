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«Ты должен драться с лучшими». Биспинг упрекнул Топурию за отказ от боя с Царукяном

«Ты должен драться с лучшими». Биспинг упрекнул Топурию за отказ от боя с Царукяном
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг упрекнул 28-летнего непобеждённого обладателя титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илию Топурию за отказ драться со вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арманом Царукяном.

«Арман Царукян — это настоящая угроза для любого в лёгком весе. У него есть всё: борьба, ударная техника, выносливость, сила, молодость… Он просто монстр. Илия Топурия сказал, что если UFC заставит его драться с Арманом, то откажется от пояса. Это плохой знак для того, кто только что стал чемпионом. Если судить по заслугам, Арман — это настоящий мужик. Если ты чемпион, ты должен встретиться с лучшими», — приводит слова Биспинга портал AgFight.

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