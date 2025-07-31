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Инсайдер: Джону Джонсу назначено два судебных слушания

Инсайдер: Джону Джонсу назначено два судебных слушания
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38-летнему бывшему двойному чемпиону UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категории американцу Джону Джонсу назначено два судебных слушания — на 14 августа и 2 сентября — по делу о предполагаемом покидании места ДТП, которое произошло 17 июня в Альбукерке (штат Невада, США). Об этом сообщает репортёр и инсайдер авторитетного портала MMA Fighting Дэймон Мартин на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно имеющейся информации, позднее также будет предъявлено дополнительное обвинение Джонсу. Сторона Джона подала ходатайство об отклонении повторных обвинений, однако судья пока не вынес решение по этому вопросу.

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