Инсайдер: Джону Джонсу назначено два судебных слушания

38-летнему бывшему двойному чемпиону UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категории американцу Джону Джонсу назначено два судебных слушания — на 14 августа и 2 сентября — по делу о предполагаемом покидании места ДТП, которое произошло 17 июня в Альбукерке (штат Невада, США). Об этом сообщает репортёр и инсайдер авторитетного портала MMA Fighting Дэймон Мартин на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно имеющейся информации, позднее также будет предъявлено дополнительное обвинение Джонсу. Сторона Джона подала ходатайство об отклонении повторных обвинений, однако судья пока не вынес решение по этому вопросу.