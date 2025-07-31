Экс-боец UFC Аскрен записал обращение после того, как вновь оказался в больнице

Бывший обладатель чемпионского титула ONE Championship и Bellator, а также экс-боец UFC в полусредней категории (до 77 кг) американец Бен Аскрен сделал заявление после того, как вновь оказался в больнице. Ранее он приступил к тренировкам после выздоровления от тяжёлой формы пневмонии, с которой боролся на протяжении 1,5 месяца.

«Привет, ребята, короткое обновление — уже седьмое. У меня немного дрожат руки из-за некоторых лекарств. Я всё ещё в больнице, но в целом всё хорошо. Меня оставили здесь, потому что подозревали возможность инфекции. Все анализы, которые они провели до сих пор, дали отрицательный результат, так что я этим доволен. Думаю, ничего серьёзного нет.

Жду ещё один-два анализа, и посмотрим, что будет дальше… Постараюсь дать новое обновление, когда меня отсюда выпишут. Надеюсь, завтра или послезавтра, но, как говорится, следую парадоксу Стокдейла (парадокс Стокдейла — концепция, при которой успешные люди одновременно признают суровую реальность своей ситуации и сохраняют оптимизм относительно своего будущего. — Прим. «Чемпионата») — не зацикливаюсь», — сказал Аскрен на видео из больничной палаты, которое опубликовал на личной странице в социальной сети.

8 июня стало известно, что Аскрен был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. 30 июня появилась информация, что Аскрен успешно перенёс операцию по трансплантации лёгких.

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