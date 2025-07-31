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Алмейда: буду драться с Волковым так, словно на кону стоит чемпионский пояс

Алмейда: буду драться с Волковым так, словно на кону стоит чемпионский пояс
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Пятый номер тяжёлого веса (до 120 кг) UFC бразилец Жаилтон Алмейда прокомментировал анонс поединка с россиянином Александром Волковым, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я готов драться так, словно на кону стоит чемпионский пояс. Мы уже изучили его стиль, его сильные и слабые стороны. Единственное оставшееся сомнение касается погоды в Абу-Даби. По этой причине мы будем выезжать на неделю раньше, чем обычно», – сказал Алмейда в интервью Ариэлю Хельвани.

Александру Волкову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2016 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и пять поражений.

Жаилтону Алмейде 34 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации восемь побед и одно поражение.

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