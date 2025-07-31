Экс-боец UFC: тяжёлый вес UFC лишится уважения, если Аспиналл проиграет Гану

Бывший боец UFC Мэтт Браун прокомментировал анонс поединка за титул организации в тяжелом весе (до 120 кг) между британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«На кону стоит тяжелый вес. Если Ган победит… Никакого неуважения, мне нравится этот парень, но тяжелый вес лишится уважения. Даже в том случае, если бой получится близким. Тяжелый вес сейчас почти не уважается, и это, судя по всему, заслуженно. Несмотря на то, что Ган получил уже свой третий шанс побороться за титул, Том должен показать, что именно он является тяжелым дивизионом», — приводит слова Брауна издание MMA Fighting.