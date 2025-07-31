Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-боец UFC: тяжёлый вес UFC лишится уважения, если Аспиналл проиграет Гану

Экс-боец UFC: тяжёлый вес UFC лишится уважения, если Аспиналл проиграет Гану
Комментарии

Бывший боец UFC Мэтт Браун прокомментировал анонс поединка за титул организации в тяжелом весе (до 120 кг) между британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«На кону стоит тяжелый вес. Если Ган победит… Никакого неуважения, мне нравится этот парень, но тяжелый вес лишится уважения. Даже в том случае, если бой получится близким. Тяжелый вес сейчас почти не уважается, и это, судя по всему, заслуженно. Несмотря на то, что Ган получил уже свой третий шанс побороться за титул, Том должен показать, что именно он является тяжелым дивизионом», — приводит слова Брауна издание MMA Fighting.

Материалы по теме
Официально
UFC анонсировала бой Тома Аспиналла с Сирилем Ганом на турнире в Абу-Даби
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android