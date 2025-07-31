Джонни Уокер: все говорят о борьбе Анкалаева, но он — ударник

Бразильский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Джонни Уокер высказался о действующем чемпионе дивизиона россиянине Магомеде Анкалаеве.

«Это странно, все говорят о борьбе, но я не видел, чтобы он боролся в попытке выиграть бой. Он – ударник, и, если он снова будет драться с Перейрой в стойке, всё, что нужно будет Перейре, это бить. Конечно, он тренирует и джиу-джитсу, но у всех нас есть природа», — приводит слова Уокера издание Middle Easy.

Напомним, 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США) Анкалаев проведёт реванш с бразильцем Алексом Перейрой.

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