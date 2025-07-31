«Тяжёлая работа не прекращается». Арман Царукян показал актуальную форму

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян продолжает поддерживать форму в преддверии следующего выступления.

«Вернулся домой на неделю, но тяжёлая работа не прекращается», — написал Царукян в социальных сетях, опубликовав фотографии.

Фото: из личного архива Армана Царукяна

Фото: из личного архива Армана Царукяна

Фото: из личного архива Армана Царукяна

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.

Ранее Царукян назвал российского бойца, вдохновлявшего его на заре карьеры в MMA.

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