PFL World Tournament 8: Finals: дата и место, где смотреть, во сколько начало Гран-при

В ночь с пятницы на субботу, 2 августа, на арене «Джим Уилан Бордуолк Холл» в городе Атлантик-Сити, США, своё начало возьмёт турнир Гран-при PFL World Tournament 8: Finals, в котором бойцы полулёгкого и полусреднего веса сразятся за $ 500 тыс.

Трансляция турнира будет доступна на территории Российской Федерации в сервисе Okko. Начало первого поединка и самого турнира состоится в 1:00 мск в ночь на 2 августа.

В мероприятии примет участие один представитель России — 34-летний Мовлид Хайбулаев.

После турнира PFL World Tournament 8: Finals станут известны первые чемпионы Гран-при промоушена в 2025 году.