Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

PFL World Tournament 8: Finals: дата и место, где смотреть, во сколько начало Гран-при

PFL World Tournament 8: Finals: дата и место, где смотреть, во сколько начало Гран-при
Комментарии

В ночь с пятницы на субботу, 2 августа, на арене «Джим Уилан Бордуолк Холл» в городе Атлантик-Сити, США, своё начало возьмёт турнир Гран-при PFL World Tournament 8: Finals, в котором бойцы полулёгкого и полусреднего веса сразятся за $ 500 тыс.

Права на трансляцию турнира Гран-при PFL в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Трансляция турнира будет доступна на территории Российской Федерации в сервисе Okko. Начало первого поединка и самого турнира состоится в 1:00 мск в ночь на 2 августа.

В мероприятии примет участие один представитель России — 34-летний Мовлид Хайбулаев.

После турнира PFL World Tournament 8: Finals станут известны первые чемпионы Гран-при промоушена в 2025 году.

Материалы по теме
Тренировки с Хабибом не прошли даром. Хайбулаев — лучший полулегковес мира прямо сейчас?
Тренировки с Хабибом не прошли даром. Хайбулаев — лучший полулегковес мира прямо сейчас?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android