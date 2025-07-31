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Экс-чемпион UFC сравнил Петра Яна с «Терминатором» после победы россиянина над Макги

Экс-чемпион UFC сравнил Петра Яна с «Терминатором» после победы россиянина над Макги
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу бывшего соперника россиянина Петра Яна над американцем Маркусом Макги.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян (W) — Маркус Макги
26 июля 2025, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Окончено
UD
Маркус Макги

«Ян постоянно в игре и идёт вперёд. Можете бить его, сколько хотите, но если вы раскроетесь – он по вам попадёт. Он делает это со всеми. Такого парня можно только вырубить к чертям.

Что вы сделаете с этим «Терминатором», который давит на вас, выбрасывает удары и идёт вперёд? Если вы не сможете нейтрализовать его, он раздавит вас», — заявил Стерлинг на своём YouTube-канале.

Ранее менеджер Яна объяснил желание россиянина страховать бой Двалишвили — Сэндхаген.

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