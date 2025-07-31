Экс-чемпион UFC сравнил Петра Яна с «Терминатором» после победы россиянина над Макги

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу бывшего соперника россиянина Петра Яна над американцем Маркусом Макги.

«Ян постоянно в игре и идёт вперёд. Можете бить его, сколько хотите, но если вы раскроетесь – он по вам попадёт. Он делает это со всеми. Такого парня можно только вырубить к чертям.

Что вы сделаете с этим «Терминатором», который давит на вас, выбрасывает удары и идёт вперёд? Если вы не сможете нейтрализовать его, он раздавит вас», — заявил Стерлинг на своём YouTube-канале.

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