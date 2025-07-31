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Жаилтон Алмейда дал прогноз на бой Аспиналл — Ган

Жаилтон Алмейда дал прогноз на бой Аспиналл — Ган
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Пятый номер тяжёлого веса (до 120 кг) UFC бразилец Жаилтон Алмейда прокомментировал анонс поединка за титул между британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я уверен в победе Аспиналла. Судя по всему, у Гана сейчас другие приоритеты. Когда ты дерёшься на таком уровне, нельзя ничему позволять вас отвлекать. Нужно на 100% быть сосредоточенным на MMA. Не думаю, что это можно сказать по Гана», — сказал Алмейда в подкасте Ариэля Хельвани.

Экс-боец UFC Мэтт Браун объяснил, почему тяжёлый вес UFC лишится уважения, если Аспиналл проиграет Гану.

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