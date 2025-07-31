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Издание The Ring обновило рейтинг супертяжёлого веса, Фьюри — на первой строчке

Издание The Ring обновило рейтинг супертяжёлого веса, Фьюри — на первой строчке
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Издание The Ring представило обновлённый рейтинг лучших боксёров мира в супертяжёлом весе.

Британский экс-чемпион Даниэль Дюбуа, проигравший в реванше украинцу Александру Усику, переместился на четвёртую строчку.

Чемпион: Александр Усик (Украина);
1. Тайсон Фьюри (Великобритания);
2. Джозеф Паркер (Новая Зеландия);
3. Агит Кабайел (Германия);
4. Даниэль Дюбуа (Великобритания);
5. Энтони Джошуа (Великобритания);
6. Филип Хргович (Хорватия);
7. Фабио Уордли (Великобритания);
8. Чжан Чжилэй (Китай);
9. Мартин Баколе (Демократическая Республика Конго);
10. Эфе Аджагба (Нигерия).

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