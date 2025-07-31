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Эксперт: Том Аспиналл сам убедил себя в том, что он лучший

Эксперт: Том Аспиналл сам убедил себя в том, что он лучший
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Бывший боец UFC, а ныне эксперт и аналитик, американец Дин Томас высказался о действующем чемпионе организации в тяжёлом весе (до 120 кг) британце Томе Аспиналле.

«Предполагаю, что Том Аспиналл оказался в нервной ситуации, поскольку он сам себя убедил, и мы все убедили его в том, что он лучший. Джон принижал его, принижал и принижал … А Джон расправился с Ганом.

Любой результат, за исключением финиша в первом раунде, станет для Тома Аспиналла практически разочарованием. Если победа будет близкой, появится мысль: «Видите, а Джонс побил этого парня за секунды», — приводит слова Томаса издание MMAJunkie.

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