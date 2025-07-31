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«Вот с кем ты должен драться». Пол Фелдер призвал Топурию к бою с Царукяном

«Вот с кем ты должен драться». Пол Фелдер призвал Топурию к бою с Царукяном
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Бывший боец UFC, а ныне комментатор и аналитик, американец Пол Фелдер выступил за организацию поединка за титул в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и россиянином Арманом Царукяном.
«Этот парень – первый претендент. Как можно говорить, что ты лучше откажешься от пояса, чем подерёшься с ним? Да ладно… Мы уже говорили об этом: нынешние бойцы, достигнув вершины, хотят перескакивать в другие весовые категории и не давать парням драться. Это так не работает, чёрт возьми! Если UFC показывает на парня, он номер один, а ты держишь пояс, то вот с кем ты должен драться. Если ты лучший, а он не на твоём уровне – докажи это!» — сказал Фелдер в подкасте Believe You Me.

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