Пуляев: к критике хейтеров и интернет-воинов отношусь «на пофиг»

Российский боец UFC Андрей Пуляев, выступающий в среднем весе (до 84 кг), рассказал, как относится к критике.

«К критике я отношусь «на пофиг», критика хейтеров и интернет-воинов меня даже иногда забавляет, могу посмеяться над этим, почитать, что про меня пишут. Гораздо важнее для меня критика моих близких людей и людей, которые чего-то добились в сфере единоборств, в сфере спорта, к которым я имею уважение. Опять же, конечно, если эта критика обоснована, а не голословна», — сказал Пуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Напомним, 2 августа на турнире UFC on ESPN 71 Пуляев сразится с американцем Ником Кляйном.