Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Сиеста назвал единственного боксёра, который мог бы победить Усика

Промоутер Сиеста назвал единственного боксёра, который мог бы победить Усика
Комментарии

Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста назвал боксёра, который, по его мнению, сможет составить конкуренцию абсолютному чемпиону мира в супертяжёлом весе украинцу Александру Усику.

«На этот момент ни у кого нет шансов побить Александра Усика, кроме Мозеса Итаумы. Это отличный молодой проспект. К слову, Фрэнк Уоррен может рискнуть и организовать это противостояние. Правда, Усику не особо нужен этот бой, да и у Итаумы впереди встреча с Диллианом Уайтом. Повторюсь, не вижу кого-то, который смог бы победить Усика прямо сейчас. Такого нет», — сказал Ал Сиеста в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
«У него самые большие шансы». Леннокс Льюис сказал, с кем должен подраться Усик
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android