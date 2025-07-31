Промоутер Сиеста назвал единственного боксёра, который мог бы победить Усика

Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста назвал боксёра, который, по его мнению, сможет составить конкуренцию абсолютному чемпиону мира в супертяжёлом весе украинцу Александру Усику.

«На этот момент ни у кого нет шансов побить Александра Усика, кроме Мозеса Итаумы. Это отличный молодой проспект. К слову, Фрэнк Уоррен может рискнуть и организовать это противостояние. Правда, Усику не особо нужен этот бой, да и у Итаумы впереди встреча с Диллианом Уайтом. Повторюсь, не вижу кого-то, который смог бы победить Усика прямо сейчас. Такого нет», — сказал Ал Сиеста в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.