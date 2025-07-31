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Андрей Пуляев рассказал, в чём UFC заметно превосходит российские промоушены

Андрей Пуляев рассказал, в чём UFC заметно превосходит российские промоушены
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Российский боец UFC Андрей Пуляев, выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался об организации в престижнейшем промоушене мира.

«Отношение к бойцам в неделю боя в UFC, конечно, на высоком уровне. Не считая того, что выдают всю одежду и бойцу, и его углу, предоставляют принадлежности для весогонки, витами. Плюс тебя кормят по специальному меню, которое ты сам определяешь. Дают костюм-сауну, мазь для весогонки, то есть внимание ко всем мелочам, бойцы здесь обеспечены всем необходимым. Также помогают восстанавливаться после весогонки, выдают всякие напитки, минералы, витамины, специальную еду. Даже массаж предлагают, если нужно. А если говорить про организацию турниров, то какого-то вау-эффекта она не вызывает, в этом плане наши промоушены – и Shlemenko FC, и RCC, и ACA – держат высокую планку. Но продакшн, подводка бойцов к поединку – в этом, конечно, UFC далеко впереди, этого в России не хватает», — сказал Пуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Напомним, 2 августа на турнире UFC on ESPN 71 Пуляев сразится с американцем Ником Кляйном.

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