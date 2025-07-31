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Пётр Ян вернулся в Россию после победы над Макги

Пётр Ян вернулся в Россию после победы над Макги
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Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян вернулся домой после победы в поединке с американцем Маркусом Макги, состоявшемся на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: RCC

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. В июле 2020 года завоевал титул в легчайшем весе (до 61 кг), победив техническим нокаутом бразильского экс-чемпиона Жозе Альдо. Всего на счету Яна в организации 10 побед и четыре поражения.

Ранее менеджер Яна объяснил желание россиянина страховать чемпионский бой Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген.

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