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ONE Friday Fights 118: Ворапон vs Сен: дата и место, где смотреть, во сколько начало

ONE Friday Fights 118: Ворапон vs Сен: дата и место, где смотреть, во сколько начало
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В пятницу, 1 августа, в столице Таиланда Бангкоке состоится турнир по смешанным единоборствам ONE Friday Fights 118. Трансляция турнира на территории России начнётся в 16:20 по московскому времени на сервисе Okko.

Права на трансляцию боя ONE Friday Fights 118: Ворапон vs Сен в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В главном бою вечера встретятся: 22-летний тайский боец Ворапон Лукьяопоронгтом и 29-летний турок Сонер «Золотой мальчик» Сен, представляющий команду Мехди Зату.

Перед мейн-ивентом ринг разделят два представителя Таиланда: Суксават Саенчай и Конгкула Джитмуангнон.

Также на турнире свой поединок проведёт монгольский боец с российскими корнями — 29-летний Начин «Самурай» Сат, который сразится с филиппинцем Карлосом Альваресом.

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