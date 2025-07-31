«С себя ответственности не снимаю». Пуляев — про свой неудачный дебют в UFC

Российский боец UFC Андрей Пуляев, выступающий в среднем весе (до 84 кг), прокомментировал поражение в дебютном поединке на турнире американского промоушена.

«Ничего не хочется говорить про свой прошлый поединок, что было, то было, как любят говорить американцы – что есть, то есть. Постараюсь сделать так, чтобы таких моментов в моей жизни больше не происходило. В ближайшие выходные у меня есть отличная возможность продемонстрировать свою готовность, прежде всего самому себе. Сказалось многое, всё одно к одному. Были ошибки в подготовке, ошибки с весогонкой. Конечно, сам факт дебюта тоже повлиял – большая арена, Брюс Баффер. Всё легло в одну кучу. Но с себя ответственности не снимаю, сам ничего не показал, не продемонстрировал. Так что это всё можно воспринимать как отмазки – арена, что я «сгорел» психологически. Сам виноват», — сказал Пуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.