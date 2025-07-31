Ти Джей Диллашоу объяснил, почему Чимаев рискует проиграть дю Плесси

Двукратный чемпион UFC американец Ти Джей Диллашоу высказался о предстоящем поединке за титул в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Сэм Калавита (член тренерского штаба Чимаева, ранее работавший с Диллашоу. – Прим. «Чемпионата») не только развивает выносливость, он поможет Хамзату правильно пройти весогонку. Я говорил, что Чимаев не победит дю Плесси из-за своей выносливости. Но если он поработает над этим, то выиграет», – сказал Диллашоу в подкасте Overdogs.

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Хамзат Чимаев готовится к титульному бою с Дрикусом дю Плесси: