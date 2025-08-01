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ONE Fight Night 34: Эрсел vs Джарвис: дата и место, где смотреть, во сколько начало

ONE Fight Night 34: Эрсел vs Джарвис: дата и место, где смотреть, во сколько начало
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В ночь на 2 августа, на стадионе «Лумпини» в столице Таиланда Бангкоке состоится турнир по смешанным единоборствам и тайскому боксу ONE Fight Night 34. Трансляция турнира на территории России начнётся в 4:00 мск на телеканале «Матч ТВ».

Права на трансляцию боя ONE Fight Night 34: Эрсел vs Джарвис принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

В главном бою вечера за титул по тайскому боксу сойдутся 25-летний британский боец Джордж G-Unit Джарвис и 32-летний суринамец и действующий обладатель пояса Реджиан Эрсел.

Перед мейн-ивентом ринг разделят также два представителя муай-тай — 29-летний Рунграви «Легатрон» Ситсонгпинонг и 30-летний датско-марокканец Юссеф Ассуик.

Также на турнире примут участие три представителя СНГ: два россиянина Шамиль Адухов и Шамиль Гасанов, а также белорус Кирилл Грищенко.

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