Андрей Пуляев дал прогноз на бой Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева

Российский боец UFC Андрей Пуляев, выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался о предстоящем поединке за титул в среднем дивизионе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым. Бой состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Конечно, мне ближе Хамзат Чимаев – он и соотечественник, и в навыках, я думаю, превосходит Дрикуса. В стойке он более техничный, в борьбе явно сильнее, в габаритах Хамзат тоже предпочтительнее выглядит. Смотрю, как он выкладывает видео с подготовки с американским наставником, тренировки проходят в стиле Рокки, и это впечатляет. Так что, я думаю, всё это в совокупности даст свои плоды и Чимаев заберёт поединок и станет чемпионом», — сказал Пуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Хамзат Чимаев играет в футбол: