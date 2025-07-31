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Андрей Пуляев дал прогноз на бой Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева

Андрей Пуляев дал прогноз на бой Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева
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Российский боец UFC Андрей Пуляев, выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался о предстоящем поединке за титул в среднем дивизионе между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым. Бой состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

«Конечно, мне ближе Хамзат Чимаев – он и соотечественник, и в навыках, я думаю, превосходит Дрикуса. В стойке он более техничный, в борьбе явно сильнее, в габаритах Хамзат тоже предпочтительнее выглядит. Смотрю, как он выкладывает видео с подготовки с американским наставником, тренировки проходят в стиле Рокки, и это впечатляет. Так что, я думаю, всё это в совокупности даст свои плоды и Чимаев заберёт поединок и станет чемпионом», — сказал Пуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

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