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Фото: Джон Джонс встретился с Умаром Кремлёвым

Фото: Джон Джонс встретился с Умаром Кремлёвым
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Бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категории Джон Джонс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями из России. Спортсмен показал, как встретился с главой Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умаром Кремлёвым. Также на снимке присутствует промоутер Альфредо Аудиторе.

Фото: Из личного архива Джона Джонса

Фото: Из личного архива Джона Джонса

В общей сложности в смешанных единоборствах Джон одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся. В конце июня 2025 года президент UFC Дана Уайт сообщил, что Джонс завершил карьеру.

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