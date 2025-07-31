Апелляция Конора Макгрегора по делу о сексуальном насилии отклонена судом Ирландии

Суд Ирландии отклонил апелляцию чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора, в которой он пытался оспорить решение присяжных о выплате компенсации женщине, обвинившей его в изнасиловании. Об этом сообщает The Guardian.

Женщина по имени Никита Хэнд подала иск в 2021 году, заявив, что Макгрегор совершил сексуальное насилие в отношении неё 9 декабря 2018 года. В 2024 году присяжные постановили взыскать с бойца компенсацию почти в € 250 тыс, но впоследствии сумма была снижена до € 188 603.

«Я не совершал насилия. Между нами был полностью обоюдный половой акт», — утверждал в суде Макгрегор, отвергнув обвинения и заявив, что не причинял заявительнице телесных повреждений.

Конор Макгрегор является одним из самых известных бойцов UFC. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности по этому делу. Апелляционная инстанция оставила в силе решение суда присяжных, отклонив доводы защиты в полном объёме.