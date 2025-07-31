«Больше никто». Дэн Хукер объяснил, почему Хабиб — уникальный боец в истории UFC

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер высказался о прославленном российском бойце Хабибе Нурмагомедове.

«Враг любого бойца – время. Был лишь один спортсмен с отменным рекордом. Это Хабиб. Вы же не считаете, что он завершил карьеру со словами: «Больше никто не может бросить мне вызов, я ухожу». Он просто очень умный боец. Его никогда не побеждали. И он знал, что если продолжит рисковать, то рискует. Он очень умён, и это единственный боец в истории ММА, который пришёл и ушёл с таким безупречным послужным списком», — сказал Хукер в эфире Sky Sports.

Хабиб занимается вейкбордингом в открытом море: