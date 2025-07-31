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Муслим Салихов: возраст не важен — важно, как ты работаешь в зале

Муслим Салихов: возраст не важен — важно, как ты работаешь в зале
Муслим Салихов
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Боец UFC Муслим Салихов рассказал, почему не считает возраст проблемой и как ему удаётся поддерживать форму после 40 лет. Об этом он сказал после победы на турнире UFC Abu Dhabi.

«Я немного раздражаюсь, когда делают акцент на возрасте. Начал шутить: «41 years young» — так и сказал после победы над Леалом. Я столько боёв выиграл, а у меня всё про возраст спрашивают. Самое важное — как ты тренируешься.

Самая большая проблема возрастных бойцов – они перестают пахать в зале. А я это делаю, тренируюсь очень усердно, поэтому и результат соответствующий. Если работаешь так же, как раньше, разницы между 28 и 40 нет. Только опыта больше и шанс нокаутировать выше», — приводит слова Салихова Sports.ru.

41-летний Муслим Салихов провёл бой на турнире UFC Abu Dhabi, где победил бразильца Карлоса Леала.

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