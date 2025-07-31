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Муслим Салихов: выезжаю на гору почти 4,5 тысячи метров, там лапы бью

Муслим Салихов: выезжаю на гору почти 4,5 тысячи метров, там лапы бью
Муслим Салихов
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Боец UFC Муслим Салихов рассказал о тренировочном процессе в США и подготовке к бою в Абу-Даби. По словам спортсмена, он живёт и тренируется в Денвере, а также работает на большой высоте в горах.

«Я в Денвере семь недель готовился. Там в самом городе уже высота – около 1,7 тысячи метров над уровнем моря. А на выходных выезжаю на гору, где почти 4,5 тысячи, и там лапы бью. Голова кружится, но эффект хороший», – приводит слова Салихова издание Sports.ru.

Муслим Салихов – российский боец UFC, выступает в полусреднем весе. Ранее он тренировался в Стамбуле, где работал над физической подготовкой.

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