Муслим Салихов: выезжаю на гору почти 4,5 тысячи метров, там лапы бью

Боец UFC Муслим Салихов рассказал о тренировочном процессе в США и подготовке к бою в Абу-Даби. По словам спортсмена, он живёт и тренируется в Денвере, а также работает на большой высоте в горах.

«Я в Денвере семь недель готовился. Там в самом городе уже высота – около 1,7 тысячи метров над уровнем моря. А на выходных выезжаю на гору, где почти 4,5 тысячи, и там лапы бью. Голова кружится, но эффект хороший», – приводит слова Салихова издание Sports.ru.

Муслим Салихов – российский боец UFC, выступает в полусреднем весе. Ранее он тренировался в Стамбуле, где работал над физической подготовкой.