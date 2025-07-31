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Фото: чемпион UFC Дрикус дю Плесси надел форму «Манчестер Юнайтед» в Чикаго

Фото: чемпион UFC Дрикус дю Плесси надел форму «Манчестер Юнайтед» в Чикаго
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Чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси приехал в Чикаго (США), где посетил матч «Манчестер Юнайтед». Британский клуб в Чикаго ранее победил «Борнмут» (4:1) в матче Летней серии АПЛ.

Летняя серия Премьер-лиги . 2-й тур
31 июля 2025, четверг. 04:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Хойлунд – 8'     2:0 Доргу – 25'     3:0 Диалло – 53'     4:0 Уильямс – 72'     4:1 де Лигт – 88'    

«Чемпион в Чикаго. Дрикус дю Плесси присоединился к нам матче с «Борнмутом» в преддверии UFC 319», — говорится в сообщении пресс-службы «Манчестер Юнайтед».

Фото: Manchester United

Фото: Manchester United

Фото: Manchester United

Напомним, на турнире UFC 319, который состоится в Чикаго, дю Плесси проведёт поединок с непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым. Спортивное мероприятие состоится в ночь с 16 на 17 августа. На счету Дрикуса 23 победы при двух поражениях. В активе Чимаева 14 побед и ни одного поражения.

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