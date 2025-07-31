Фото: чемпион UFC Дрикус дю Плесси надел форму «Манчестер Юнайтед» в Чикаго

Чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси приехал в Чикаго (США), где посетил матч «Манчестер Юнайтед». Британский клуб в Чикаго ранее победил «Борнмут» (4:1) в матче Летней серии АПЛ.

«Чемпион в Чикаго. Дрикус дю Плесси присоединился к нам матче с «Борнмутом» в преддверии UFC 319», — говорится в сообщении пресс-службы «Манчестер Юнайтед».

Фото: Manchester United

Фото: Manchester United

Фото: Manchester United

Напомним, на турнире UFC 319, который состоится в Чикаго, дю Плесси проведёт поединок с непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым. Спортивное мероприятие состоится в ночь с 16 на 17 августа. На счету Дрикуса 23 победы при двух поражениях. В активе Чимаева 14 побед и ни одного поражения.

Материалы по теме Эксклюзив Андрей Пуляев дал прогноз на бой Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева

Хамзат Чимаев готовится к титульному бою с Дрикусом дю Плесси: