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«Подрабатываю». Забит Магомедшарипов проехался на тракторе

«Подрабатываю». Забит Магомедшарипов проехался на тракторе
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Бывший рейтинговый боец UFC, выступавший в полулёгком весе (до 66 кг), россиянин Забит Магомедшарипов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками новым видео. Бывший именитый спортсмен показал, как проехался на тракторе.

«Подрабатываю», — подписал видео Магомедшарипов.

Забит Магомедшарипов проехался на тракторе:

Россиянин дебютировал в UFC в сентябре 2017 года и провёл в общей сложности шесть боёв, в каждом из которых одержал победы. В своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 163 в ноябре 2019 года, Магомедшарипов единогласным судейским решением победил американца Келвина Каттара. Всего на его счету в ММА 18 побед и одно поражение.

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