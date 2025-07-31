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Сен-Дени и Руффи проведут бой 6 сентября на турнире UFC в Париже

Сен-Дени и Руффи проведут бой 6 сентября на турнире UFC в Париже
Бенуа Сен-Дени
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Французский боец в лёгком весе UFC Бенуа Сен-Дени и бразильский боец Маурисио Руффи встретятся в бою турнира UFC Paris, который пройдёт 6 сентября. Об этом сообщает Octagon Pulse в соцсети Х.

Главным событием турнира станет бой между Нассурдином Имавовым и Кайо Борральо. Сен-Дени вернётся в октагон после победы на UFC 315 в мае, где он выиграл у Кайла Преполека с помощью сабмишена. Руффи в последний раз выходил в клетку в марте, когда нокаутировал Бобби Грина.

UFC Paris станет третьим турниром организации во Франции. Мероприятие пройдёт в парижской арене Accor Arena. Первый турнир в этом зале состоялся в 2022 году после легализации MMA во Франции.

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