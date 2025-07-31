Названа причина смерти Халка Хогана

У американского рестлера Халка Хогана официально подтвердили инфаркт как причину смерти. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на документы, полученные от Судебно-медицинского центра округа Пинеллас.

Согласно заключению судмедэкспертов, причиной смерти стало внезапное нарушение кровотока к сердечной мышце, что привело к повреждению тканей. В документах также указано, что у Хогана ранее диагностировали фибрилляцию предсердий — заболевание, при котором сердце бьётся нерегулярно и зачастую слишком быстро.

Вскрытие также выявило у Хогана хронический лимфолейкоз, являющийся одной из разновидностью рака, поражающего лейкоциты. По сведениям источника, ранее в СМИ не сообщалось, что рестлер боролся с онкологией. Отмечается, что смерть Хогана признана естественной.

Халк Хоган (настоящее имя — Терри Джин Боллеа) стал одним из самых известных лиц профессионального реслинга в 1980-х и 1990-х годах. Его карьера включала выступления в WWF (ныне WWE) и участие в кино и телевидении.