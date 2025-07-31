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Хукер назвал бойца, с которым UFC может организовать следующий поединок Топурии

Хукер назвал бойца, с которым UFC может организовать следующий поединок Топурии
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Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер высказал мнение, что промоушен может организовать поединок между Пэдди Пимблеттом и чемпионом дивизиона Илией Топурией. Пимблетт сейчас занимает девятую строчку рейтинга.

«Пожалуй, они могли бы организовать поединок Пэдди и Илии, хоть это и звучит как розыгрыш. Но кого это волнует — в конце концов, пояс не должен задержаться у него надолго. По логике вещей Илия должен был бы драться с Арманом Царукяном, однако он не пойдёт на это, потому что Арман действительно крутой боец», — сказал Хукер в эфире Sky Sports.

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