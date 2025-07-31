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Жаилтон Алмейда: буду драться так, словно на кону чемпионский пояс

Жаилтон Алмейда: буду драться так, словно на кону чемпионский пояс
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Боец UFC Жаилтон Алмейда рассказал о предстоящем поединке с Александром Волковым, который состоится на турнире UFC 321. По словам Алмейды, он тщательно изучил стиль соперника и намерен подойти к бою с максимальной серьёзностью. Об этом спортсмен рассказал в интервью The Ariel Helwani Show.

«Я буду драться так, словно на кону чемпионский пояс. Я уже изучил его стиль, сильные и слабые стороны», – заявил Алмейда.

Александр Волков и Жаилтон Алмейда встретятся в октагоне на UFC 321. Главным событием вечера станет титульный бой между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом.

36-летний Александр Волков дебютировал в UFC в 2016 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и пять поражений. Жаилтону Алмейде 34 года. Бразилец впервые выступил в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации восемь побед и одно поражение.

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